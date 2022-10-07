Макрон призвал защитить ключевую инфраструктуру ЕС

"Нам необходимо защитить ключевую инфраструктуру: некоторое время назад мы наблюдали атаки на газопровод "Северный поток". У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники", - пояснил Макрон.

С точки зрения президента Франции, Европе нужна именно общая стратегия для защиты подобных объектов. Однако Макрон не уточнил, какие именно меры стоит принимать ЕС, чтобы исключить повторения атак на объекты европейской инфраструктуры. Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были зафиксированы в конце сентября.