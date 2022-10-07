В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Макрон призвал защитить ключевую инфраструктуру ЕС после атак на "Северные потоки"

Газета.Ru

Евросоюз должен выработать стратегию для защиты ключевых объектов инфраструктуры, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА "Новости".

Макрон призвал защитить ключевую инфраструктуру ЕС
Фото: Сергей Гунеев/РИА НовостиСергей Гунеев/РИА Новости

По его словам, подобные меры необходимы в свете атак на трубопроводы "Северного потока".

"Нам необходимо защитить ключевую инфраструктуру: некоторое время назад мы наблюдали атаки на газопровод "Северный поток". У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники", - пояснил Макрон.

С точки зрения президента Франции, Европе нужна именно общая стратегия для защиты подобных объектов. Однако Макрон не уточнил, какие именно меры стоит принимать ЕС, чтобы исключить повторения атак на объекты европейской инфраструктуры. Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были зафиксированы в конце сентября.

Как отмечалось, расследование усилило подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители