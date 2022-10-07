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47 минут назад

Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть ошибочную политику санкций

ТК «Звезда»иещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть ошибочную политику санкций. По его словам, Европа «медленно истекает кровью» из-за введенных ограничений в отношении России.

«Европа медленно истекает кровью»
Фото: Nicolas Maeterlinck, KeystonePressAgency, GlobalLookPressNicolas Maeterlinck, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд. Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Кроме этого, в видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита Евросоюза, Виктор Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы. Среди них наличие газа и электричества в Европе.

«Венгрия отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию», - подчеркнул Орбан.

При этом, по его словам, «санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию».

Ранее Виктор Орбан заявил, что отказ от санкционной риторики в отношении России и отмена ранее введенных против Москвы рестрикций сразу снизят цены в Европе и укротят инфляцию. По его мнению, в таком случае экономика Старого Света сможет восстановиться и избежать рецессии, вероятность которой в существующих реалиях крайне велика.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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