Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о возможной стратегии главы государства по завершению военных действий. Как указал конгрессмен, американский лидер продолжает выделять миллиарды на помощь Киеву при отсутствующей стратегии о том, как предотвратить конфронтацию с Россией. Стюарт считает, что настало время «для ответов на ряд критически важных вопросов, касающихся нарастающего объема помощи» Украине, включая конечную цель этой поддержки. Член палаты представителей отметил, что дальнейшие траты Вашингтона выглядят «безответственно».

Кроме того, конгрессмен раскритиковал стремление украинского руководства любым способом захватить Крым. Также Стюарт видит прямые риски вовлечения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в «продолжительные и кровопролитные отношения». Как напомнил политик, Крым был признан частью РФ с 2014 года и имеет куда более глубокие исторические и культурные связи с Россией, чем с Украиной.