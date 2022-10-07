В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
9 минут назад

США не могут бесконечно финансировать Украину, заявил конгрессмен

Елена Прошина

Американский Конгресс не может до бесконечности продолжать финансирование украинских властей, не понимая плана лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщил Fox News член палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт.

Конгрессмен США: Америка не сможет бесконечно финансировать Украину
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о возможной стратегии главы государства по завершению военных действий. Как указал конгрессмен, американский лидер продолжает выделять миллиарды на помощь Киеву при отсутствующей стратегии о том, как предотвратить конфронтацию с Россией. Стюарт считает, что настало время «для ответов на ряд критически важных вопросов, касающихся нарастающего объема помощи» Украине, включая конечную цель этой поддержки. Член палаты представителей отметил, что дальнейшие траты Вашингтона выглядят «безответственно».

Кроме того, конгрессмен раскритиковал стремление украинского руководства любым способом захватить Крым. Также Стюарт видит прямые риски вовлечения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в «продолжительные и кровопролитные отношения». Как напомнил политик, Крым был признан частью РФ с 2014 года и имеет куда более глубокие исторические и культурные связи с Россией, чем с Украиной.

А продолжение помощи Вашингтона Киеву в попытках установления контроля на новых территориях, вошедших в состав РФ, также является «затяжным предприятием, сопряженным с насилием», в которое может быть вовлечены США.

В мире,Крис Стюарт,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители