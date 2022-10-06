Трасс определилась с отношением к Макрону

Британский премьер-министр Лиз Трасс определилась со своим отношением к президенту Франции Эммануэлю Макрону и назвала его "другом" Великобритании. Об этом пишет американское издание Politico.
В ходе своей предвыборной кампании она заявляла, что не знает, является ли Макрон "другом или врагом" Великобритании, и пообещала судить его "по делам, а не по словам".
"Я очень, очень тесно сотрудничаю с президентом Макроном и французским правительством, и мы говорим о том, как Великобритания и Франция могут более тесно сотрудничать, чтобы построить больше атомных электростанций ради энергетической безопасности обеих стран в будущем", - отметила Трасс перед встречей с французским лидером в Праге.
На вопрос, сделало ли это Макрона другом Великобритании, Трасс ответила: "Он друг".
В совместном заявлении, опубликованном после переговоров, два лидера "подтвердили прочные и исторические связи между их двумя странами" и пообещали работать над "возобновлением двусторонних отношений" в сфере энергетики, миграции и поддержки Украины. Отмечается, что участие Трасс в саммите Европейского политического сообщества, созданного по предложению президента Франции Эммануэля Макрона, стало еще одним признаком потенциальной разрядки напряженности в отношениях с ЕС, на этот раз в сфере энергетики. Следующий саммит 44 стран ЕПС планируется провести в Молдавии.