Трасс определилась с отношением к Макрону

Британский премьер-министр Лиз Трасс определилась со своим отношением к президенту Франции Эммануэлю Макрону и назвала его "другом" Великобритании. Об этом пишет американское издание Politico.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе своей предвыборной кампании она заявляла, что не знает, является ли Макрон "другом или врагом" Великобритании, и пообещала судить его "по делам, а не по словам".

"Я очень, очень тесно сотрудничаю с президентом Макроном и французским правительством, и мы говорим о том, как Великобритания и Франция могут более тесно сотрудничать, чтобы построить больше атомных электростанций ради энергетической безопасности обеих стран в будущем", - отметила Трасс перед встречей с французским лидером в Праге.

На вопрос, сделало ли это Макрона другом Великобритании, Трасс ответила: "Он друг".