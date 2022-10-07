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16 минут назад

Макрон прокомментировал слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»

Lenta.ruиещё 27

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал проявлять осторожность в словах о возможном ядерном конфликте, комментируя заявление президента США Джо Байдена о существующей угрозе «ядерного Армагеддона». Об этом пишет РИА Новости.

Макрон прокомментировал слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я всегда отказывался от политики фикции. В частности, это касается и разговоров о ядерном оружии», — подчеркнул он.

Макрон напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

По словам Байдена, мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. 7 октября политик заявил, что знает российского коллегу Владимира Путина «достаточно хорошо», поэтому уверен: тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия».

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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