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53 минуты назад

Эрдоган призвал к установлению мира на Украине

Илья Родин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на пресс-конференции ряд важных заявлений по вопросам международной повестки. Он подчеркнул, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше продолжения военных действий. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган призвал к установлению мира на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что значительную часть своего выступления Эрдоган посвятил «продуктовой сделке».

«Более 6 млн тонн продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору», - рассказал турецкий лидер.

Политик уточнил, что Анкара прилагает значительные усилия для обеспечения поставок из России сельхозпродукции. В частности, через Турцию может в дальнейшем осуществляться транзит удобрений в нуждающиеся государства.

Эрдоган призвал дать еще один шанс переговорам России и Украины

Кроме того, Эрдоган коснулся ситуации на Украине. Он заявил, что даже «самый худший мир» все же будет лучше, чем продолжение военных действий.

Ранее глава Турции призвал Россию и Украину к завершению конфликта путем переговоров.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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