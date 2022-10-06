Эрдоган призвал к установлению мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на пресс-конференции ряд важных заявлений по вопросам международной повестки. Он подчеркнул, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше продолжения военных действий. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что значительную часть своего выступления Эрдоган посвятил «продуктовой сделке».

«Более 6 млн тонн продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору», - рассказал турецкий лидер.

Политик уточнил, что Анкара прилагает значительные усилия для обеспечения поставок из России сельхозпродукции. В частности, через Турцию может в дальнейшем осуществляться транзит удобрений в нуждающиеся государства.

Кроме того, Эрдоган коснулся ситуации на Украине. Он заявил, что даже «самый худший мир» все же будет лучше, чем продолжение военных действий.