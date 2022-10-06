Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова президента Украины о превентивном ударе по России

"Президент говорил о периоде до 24 февраля", - сказал Никифоров, поясняя, что "тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну".

Он также отметил, что единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.

Ранее во время выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести "превентивные удары" вместо того, чтобы ждать ядерных ударов России. В то же время он говорил, что российский президент Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни.