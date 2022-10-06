Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова президента Украины о превентивном ударе по России

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не призывал" использовать ядерное оружие в отношении России. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля", - сказал Никифоров, поясняя, что "тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну".
Он также отметил, что единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.
Ранее во время выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести "превентивные удары" вместо того, чтобы ждать ядерных ударов России. В то же время он говорил, что российский президент Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление украинского лидера призывом к началу мировой войны с "непредсказуемыми чудовищными последствиями". По его словам, на заявления Зеленского должны обратить внимание абсолютно все страны мирового сообщества.