ЕС внес в черные списки трех российских певцов и одного философа

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В черный список попали артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина, а также философ Александр Дугин. За что троим музыкантам и апологету евразийства запретили въезд в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций. Они коснулись как ограничений на экспорт с целью нанести ущерб российской экономике, так и юридических и физических лиц. Персональные санкции на этот раз затронули философа Александра Дугина и музыкантов Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлии Чичериной. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

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"В ответ на российскую спецоперацию на Украине, организацию референдумов на дерритории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, частичную мобилизацию и эскалацию ядерной риторики. Перечисленные физические и юридические лица должны быть добавлены в список санкций", - говорится в тексте официального журнала Евросоюза.

В описании каждой персоны в журнале ЕС приводятся доводы для того, чтобы признать каждого из четверых лицом, "угрожающим территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины"

Идеолог "Русского мира"

В журнале ЕС Александра Дугина называют политическим философом, политологом, аналитиком, стратегом и "давним идеологом теорий Русского мира и евразийства". Там отмечается, что Дугин является членом Изборского клуба – "российского консервативного аналитического центра, который специализируется на изучении внешней и внутренней политики России". Утверждается, что Дугин "идеологически и теологически" оправдал воссоединение Крыма с Россией и приветствовал спецоперацию на Украине как ее "освобождение" от влияния Запада.

Также санкции против Дугина оправдывают тем, что идеология философа строится на "идее построения тоталитарной Евразийской империи, в которой доминирует Россия, включающая Украину по историческим, религиозным и географическим причинам". Авторы документа утверждают, что идеологическое предположение Дугина заключается в том, что "Украина - это искусственное государство, угрожающее безопасности России и предполагаемой Евразийской империи. Поэтому противостояние с ней неизбежно".

Также там напомнили, что Дугин призывал президента РФ Владимира Путина к введению войск на юго-восток Украины. Кроме прочего, Дугина обвиняют в оправдании денацификации Украины, а также в том, что он называл киевскую власть фашистской. Поводом для введения санкций также назвали поддержку ополчения Донбасса с 2014 года и создание "Евразийского союза молодежи", который, по мнению авторов документа, "подрывал суверенитет Украины".

"Он помог возродить понятие "Новороссия" — историческое название, использовавшееся в эпоху Российской империи для обозначения административной области", - отмечается в документе.

Из вышеперечисленного, по словам авторов документа, складывается вина Дугина в "подрыве или угрозе территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины".

За "Лужники" и "Единую Россию"

Артиста Олега Газманова ввели под санкции по менее экстраординарным причинам. В вину ему ставят членство в Общественном совете при Минобороны России, участие в политическом митинге "Zа мир без нацизма" 18 марта 2022 года в "Лужниках" и участие в мероприятиях, организованных партией "Единая Россия".

"Это Иудово племя (покинувшие РФ артисты). Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко ее, а, с другой стороны, гадко. И даже не знаю, какое из этих чувств сильнее. Скорее, гадко", - говорил Газманов.

Кроме того, его обвиняют в оправдании спецоперации в публичных заявлениях и на музыкальных выступлениях.

"Он оправдал войну "ложными утверждениями" об угрозе НАТО в отношении России и предполагаемой неизбежности более масштабной войны в случае бездействия российской стороны", - говорится в документе.

Еще одним поводом для санкций там посчитали выступления на концертах для раненых российских военных, участвовавших в спецоперации на Украине. Также там напомнили, что Газманов поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

"Музыкальная поддержка"

Музыканта, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева внесли в санкционный список в связи с членством в Общественном совете при Минобороны, поддержкой спецоперации и выступлением на митинге в "Лужниках" 18 марта 2022 года. Также поводом для санкций там посчитали концерты для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, и то, что Расторгуев жертвовал деньги Донбассу после начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году.

"Те, кто против спецоперации, наверное, они тоже патриоты, конечно же. В данном случае они просто не понимают целей и задач всего, что происходит. Или недопонимают", - говорил Расторгуев.

Автор строк "Отчего так в России березы шумят", полагают авторы документа, угрожает национальной безопасности Украины.

"Очернение символов" Список "заслуг" Юлии Чичериной не такой длинный. Ее обвиняют лишь в том, что она используют свою известность "для подрыва украинской государственности". "Часть (артистов, которые не поддерживают Россию) — открытые враги России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом", — говорила Чичерина об артистах, которые покинули РФ после начала спецоперации.