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55 минут назад

Ушел из жизни сценарист и режиссер Вольфганг Кольхазе

Газета.Ruиещё 1

На 92-м году жизни скончался бельгийско-германский сценарист и режиссер Вольфганг Кольхазе. Об этом сообщила Немецкая киноакадемия, почетным членом которой он был.

Умер режиссер Вольфганг Кольхазе
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В качестве режиссера он снял драму "Соло Санни", но наибольшую известность приобрел как сценарист. На его счету работа над такими картинами, как "Уроки фарси", "Мне было девятнадцать" и "Легенды Риты".

Кольхазе был обладателем наград кинофестивалей в Сан-Себастьяне и Берлине, а также номинантом на премию Европейской киноакадемии. В 2010-м году он получил почетного "Золотого медведя" "Берлинале" за вклад в кинематограф.

Также стало известно о кончине якутского режиссера Евгения Павлова, которого не стало в возрасте 39 лет. И о смерти заслуженной художницы РФ Тамары Юфы. Ей было 85.

В мире,Евгений Павлов,
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