Умер режиссер Вольфганг Кольхазе

На 92-м году жизни скончался бельгийско-германский сценарист и режиссер Вольфганг Кольхазе. Об этом сообщила Немецкая киноакадемия, почетным членом которой он был.
В качестве режиссера он снял драму "Соло Санни", но наибольшую известность приобрел как сценарист. На его счету работа над такими картинами, как "Уроки фарси", "Мне было девятнадцать" и "Легенды Риты".
Кольхазе был обладателем наград кинофестивалей в Сан-Себастьяне и Берлине, а также номинантом на премию Европейской киноакадемии. В 2010-м году он получил почетного "Золотого медведя" "Берлинале" за вклад в кинематограф.
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