ЕС обнародовал новый пакет санкций против России

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц из-за принятия четырех субъектов в состав РФ, меры в том числе распространились на исполнителей Юлию Чичерину, Николая Расторгуева и Олега Газманова. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.
"Ввиду серьезности ситуации (на Украине - прим. ТАСС) Совет считает, что 30 лиц и семь организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - отмечается в нем.
Так, в черный список попали исполнители Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также юрлица "Факел", "Авангард", "Иркут", "Завод имени Дегтярева".
ЕС допустил исключения из режима потолка цены на нефть из РФ, если это важно для энергобезопасности конкретной страны сообщества.
"Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг. Это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России прерваны по не зависящим от них причинам", - говорится в документе.
ЕС запретит оказывать техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящие нефть РФ, цена которой была выше установленной.