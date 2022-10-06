ЕС обнародовал новый пакет санкций против России

"Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг. Это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России прерваны по не зависящим от них причинам", - говорится в документе.