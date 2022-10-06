Между Францией и Германией произошел раскол из-за Украины

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца рушатся из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, передает Bloomberg. По данным издания, оборонный проект стоимостью €100 млрд евро также находится под угрозой.

Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса, — говорится в публикации.

Ранее читатели газеты Die Welt высмеяли встречу Европейского политического сообщества в Праге, названную СМИ «мегасаммитом против Путина», окрестив ее «бунтом гномов». По мнению комментаторов, подобные политические шаги не имеют ничего общего с реальностью, в которой конфликт с Россией Европе не выгоден.