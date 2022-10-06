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13 минут назад

Bloomberg: отношения Макрона и Шольца разваливаются из-за Украины

News.ru

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца рушатся из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, передает Bloomberg. По данным издания, оборонный проект стоимостью €100 млрд евро также находится под угрозой.

Между Францией и Германией произошел раскол из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса, — говорится в публикации.

Обозреватели отмечают, что разногласия также касаются ядерной энергетики, улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза и санкционной политики.

Ранее читатели газеты Die Welt высмеяли встречу Европейского политического сообщества в Праге, названную СМИ «мегасаммитом против Путина», окрестив ее «бунтом гномов». По мнению комментаторов, подобные политические шаги не имеют ничего общего с реальностью, в которой конфликт с Россией Европе не выгоден.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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