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41 минуту назад

Эрдоган в шутку пригласил Макрона присоединиться к Организации тюркских государств

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы в кулуарах первого заседания Европейского политического сообщества в Праге в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону принять Францию в Организацию тюркских государств, передает РИА «Новости».

Эрдоган пошутил над Макроном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В кулуарах заседания Эрдоган общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Венгрии Виктором Орбаном. К ним присоединился и французский лидер.

«Макрон, давай и тебя возьмем», — сказал Эрдоган во время разговора об Организации тюркских государств, передает телеканал TRT Haber.

Концепция Европейского политического сообщества принадлежит французскому президенту. Он отмечал, что Европа нуждается в структуре для развития сотрудничества со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза, в сферах геополитики, энергетики, инфраструктуры и транспорта.

В саммите принимают участие лидеры 44 стран. Его главными темами станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.

В мире,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,Ильхам Алиев,ЕС,
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