Эрдоган пошутил над Макроном

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы в кулуарах первого заседания Европейского политического сообщества в Праге в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону принять Францию в Организацию тюркских государств, передает РИА «Новости».

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В кулуарах заседания Эрдоган общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Венгрии Виктором Орбаном. К ним присоединился и французский лидер.

«Макрон, давай и тебя возьмем», — сказал Эрдоган во время разговора об Организации тюркских государств, передает телеканал TRT Haber.

Концепция Европейского политического сообщества принадлежит французскому президенту. Он отмечал, что Европа нуждается в структуре для развития сотрудничества со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза, в сферах геополитики, энергетики, инфраструктуры и транспорта.