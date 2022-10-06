Вучич: ЕС принял решение о запрете на импорт нефти РФ "сильно заранее"

Президент Сербии Александар Вучич во время пребывания в Праге заявил, что Евросоюз достаточно давно принял решение запретить импорт российской нефти, передает ТАСС.

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«Мы получили информацию, что это решение было принято сильно заранее», — сказала президент. Белград просил ЕС, чтобы данная мера не коснулась Сербии и государств Западных Балкан, в новом пакете антироссийских санкций это должно было быть указано, отметил Вучич.

По словам политика, потом соседи Сербии «похвастались», что благодаря их усилиям исключения республики из запрета на ввоз нефти РФ не произошло, однако Болгария и Венгрия все же были исключены.

Президент заявил, что рассматривает действия Хорватии как продолжение 80-летнего курса Загреба (речь идет о профашистском Независимом государстве Хорватия — прим.).

Вучич добавил, что на запланированном неформальном форуме Евросоюза в Праге он будет говорить о «глубоких, стратегических и важных экономических и политических решениях в ближайшее время».

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. Под новые санкции в том числе подпали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.