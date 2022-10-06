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17 минут назад

Армения пообещала продолжать защиту Нагорного Карабаха

Газета.Ru

Власти Армении продолжат защищать права народа Нагорного Карабаха, как это и происходило в последние 30 лет. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, передает Sputnik Армения.

Армения пообещала продолжать защиту Нагорного Карабаха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Симонян заверил, что Ереван и сейчас не оставляет жителей Нагорного Карабаха наедине с Баку.

«Кроме разговоров есть действия. Действия, которые осуществляются нынешними властями, являются доказательством того, что мы не оставляем Арцах в одиночестве», — сказал спикер, не пояснив, что именно он подразумевает.

Кроме того, Симонян отметил, что Ереван будет приветствовать переговоры Баку со Степанакертом, так как за это выступают и власти Нагорного Карабаха.

«Мы всегда говорили, что Арцах должен вернуться к разговору. И будем рады найти этот механизм для возвращения», — подчеркнул парламентарий.

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