Армения пообещала продолжать защиту Нагорного Карабаха

Власти Армении продолжат защищать права народа Нагорного Карабаха, как это и происходило в последние 30 лет. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, передает Sputnik Армения.
Симонян заверил, что Ереван и сейчас не оставляет жителей Нагорного Карабаха наедине с Баку.
«Кроме разговоров есть действия. Действия, которые осуществляются нынешними властями, являются доказательством того, что мы не оставляем Арцах в одиночестве», — сказал спикер, не пояснив, что именно он подразумевает.
Кроме того, Симонян отметил, что Ереван будет приветствовать переговоры Баку со Степанакертом, так как за это выступают и власти Нагорного Карабаха.
«Мы всегда говорили, что Арцах должен вернуться к разговору. И будем рады найти этот механизм для возвращения», — подчеркнул парламентарий.