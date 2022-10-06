Великобритания назвала условие подписи декларации встречи спикеров парламентов G20

Британская сторона не станет подписывать декларацию встречи спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20), если в ней не будет отражено осуждение действий России на Украине. Об этом заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл. Его слова приводит ТАСС.
«Я не смогу подписать черновой вариант декларации <...> в нынешнем виде. Я могу подписать текст, только если в нем содержится осуждение незаконного и возмутительного вторжения Российской Федерации на Украину в нарушение международного права. Это осуждение должно лежать в основе текста, а не просто проходить строкой. Мы не согласимся на такое», — Сказал Хойл.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая представляет российский парламент на встрече, накануне заявила, что Москва готова «прямо сегодня» сесть за стол переговоров с Украиной на площадке парламентской «двадцатки». По ее словам, Россия не раз предлагала украинским властям провести переговоры, упомянув, что стороны почти достигли договоренностей в Стамбуле, однако Киев, как отметила председатель СФ, тогда находился под влиянием внешних сил и отказался от них.