Великобритания назвала условие подписи декларации встречи спикеров парламентов G20

«Я не смогу подписать черновой вариант декларации <...> в нынешнем виде. Я могу подписать текст, только если в нем содержится осуждение незаконного и возмутительного вторжения Российской Федерации на Украину в нарушение международного права. Это осуждение должно лежать в основе текста, а не просто проходить строкой. Мы не согласимся на такое», — Сказал Хойл.