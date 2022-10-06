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1 час назад

Великобритания не подпишет декларацию встречи спикеров парламентов G20 без осуждения России

Газета.Ruиещё 1

Британская сторона не станет подписывать декларацию встречи спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20), если в ней не будет отражено осуждение действий России на Украине. Об этом заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл. Его слова приводит ТАСС.

Великобритания назвала условие подписи декларации встречи спикеров парламентов G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не смогу подписать черновой вариант декларации <...> в нынешнем виде. Я могу подписать текст, только если в нем содержится осуждение незаконного и возмутительного вторжения Российской Федерации на Украину в нарушение международного права. Это осуждение должно лежать в основе текста, а не просто проходить строкой. Мы не согласимся на такое», — Сказал Хойл.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая представляет российский парламент на встрече, накануне заявила, что Москва готова «прямо сегодня» сесть за стол переговоров с Украиной на площадке парламентской «двадцатки». По ее словам, Россия не раз предлагала украинским властям провести переговоры, упомянув, что стороны почти достигли договоренностей в Стамбуле, однако Киев, как отметила председатель СФ, тогда находился под влиянием внешних сил и отказался от них.

В мире,Валентина Матвиенко,Парламент Великобритании,Совет Федерации,
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