Премьер Хорватии призвал Сербию определиться в вопросе мер против РФ

«Во-вторых, я это заявлял несколько раз, в данных условиях Сербия не может сидеть на двух стульях, не может быть страной, которая приезжает сюда разговаривать о европейской перспективе и ожидать больших шагов вперед, а при этом не поддержать ни одну санкцию против России», — подчеркнул хорватский премьер.