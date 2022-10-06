Премьер Хорватии призвал Сербию определиться в вопросе мер против РФ

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Сербии пора прекратить «сидеть на двух стульях» в вопросе ведения санкций в отношении России, передает ТАСС.
Сербия неоднократно выступала против антироссийских санкций в энергосфере, утверждая, что это сильно ударит по ее экономике.
Журналисты попросили премьера Хорватии рассказать, правда ли, что именно его страна добивалась введения запрета на покупку Сербией российский нефти. Пленкович подчеркнул, что все решения, которые принимаются в Евросоюзе, являются позицией все членов организации.
«Во-вторых, я это заявлял несколько раз, в данных условиях Сербия не может сидеть на двух стульях, не может быть страной, которая приезжает сюда разговаривать о европейской перспективе и ожидать больших шагов вперед, а при этом не поддержать ни одну санкцию против России», — подчеркнул хорватский премьер.
Он добавил, что Сербия продолжит получать по Адриатическому нефтепроводу JANAF любую нефть, кроме РФ.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. Под новые санкции в том числе подпали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.
Комментируя это решение, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз вместе с новым пакетом антироссийских санкций водит первый пакет санкций против Сербии.