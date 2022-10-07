Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика не присоединились к заявлению ОАГ по Украине

Представители Аргентины, Бразилии, Боливии и Мексики не подписали совместное заявление более чем 20 стран Организации американских государства (ОАГ), в котором осуждаются действия России на Украине. Документ представил министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро в четверг на 52-й Генеральной ассамблее ОАГ, которая проходит в Перу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме этих четырех стран, его не поддержали Гондурас, Доминика и Сальвадор.

При этом среди подписавших документ, в частности, фигурируют Канада, Колумбия, Перу, США и Чили. В заявлении они выразили поддержку Украине, призвали Россию начать переговоры и заявили, что не признают результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.