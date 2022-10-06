Джо Байден посетил пострадавшую от урагана "Иен" Флориду

Президент США Джо Байден 6 октября посетил штат Флорида, который серьезно пострадал в результате обрушившегося на него урагана «Иен». Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Глава государства пообещал, что штату для ликвидации последствий урагана будет предоставлена федеральная финансовая помощь — до тех пор, пока не удастся завершить восстановление разрушенного.

В свою очередь губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис выразил свою благодарность Байдену, который смог оперативно организовать содействие штату в ликвидации последствий самого мощного урагана за последние 30 лет.

По состоянию на 2 октября, жертвами урагана «Иэн» стали 77 жителей Флориды.