В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

WP: президент США Джо Байден посетил пострадавшую от урагана "Иен" Флориду

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден 6 октября посетил штат Флорида, который серьезно пострадал в результате обрушившегося на него урагана «Иен». Об этом сообщает газета The Washington Post.

Джо Байден посетил пострадавшую от урагана "Иен" Флориду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глава государства пообещал, что штату для ликвидации последствий урагана будет предоставлена федеральная финансовая помощь — до тех пор, пока не удастся завершить восстановление разрушенного.

В свою очередь губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис выразил свою благодарность Байдену, который смог оперативно организовать содействие штату в ликвидации последствий самого мощного урагана за последние 30 лет.

По состоянию на 2 октября, жертвами урагана «Иэн» стали 77 жителей Флориды.

Ранее сообщалось, что посольство Российской Федерации в США выразило соболезнования близким жертв урагана «Иэн», который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.

В мире,Рон Десантис,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители