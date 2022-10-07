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51 минуту назад

Президент Киргизии не приедет на неформальный саммит СНГ

ТАССиещё 9

Президент Киргизии Садыр Жапаров не будет принимать участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Президент Киргизии пропустит неформальный саммит СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Султанбаев.

По его словам, для передачи поздравительного послания Жапарова президенту России Владимиру Путину по случаю его 70-летия от Киргизии "направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов".

Путин в пятницу соберет коллег из стран СНГ в Константиновском дворце. В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств СНГ. Как отмечал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переговоры 7 октября будут важным этапом подготовки к саммиту СНГ, намеченному на следующую неделю в Астане.

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