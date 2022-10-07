Президент Киргизии пропустит неформальный саммит СНГ

Президент Киргизии Садыр Жапаров не будет принимать участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
"Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Султанбаев.
По его словам, для передачи поздравительного послания Жапарова президенту России Владимиру Путину по случаю его 70-летия от Киргизии "направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов".
Путин в пятницу соберет коллег из стран СНГ в Константиновском дворце. В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств СНГ. Как отмечал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переговоры 7 октября будут важным этапом подготовки к саммиту СНГ, намеченному на следующую неделю в Астане.