Президент Киргизии пропустит неформальный саммит СНГ

Президент Киргизии Садыр Жапаров не будет принимать участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

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"Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Султанбаев.

По его словам, для передачи поздравительного послания Жапарова президенту России Владимиру Путину по случаю его 70-летия от Киргизии "направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов".