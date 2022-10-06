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21 минуту назад

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Никита Бородкин

В Киеве произошел сильный взрыв. Как сообщает РИА Новости, украинские СМИ заявляют, что в городе не объявлялась воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Фото: ТАССТАСС

Сразу после происшествия администрация Киевской области проинформировала, что в регионе проводится обучение саперов, в связи с чем в некоторых регионах могли быть слышны взрывы. Однако по информации властей, речь идет о Вышгородском районе, тогда как местные жители в пабликах утверждают, что взрыв раздался в районе Ирпеня.

Киев может получить от США более дальнобойное оружие

Напомним, что ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что российские дроны-камикадзе нанесли удар по объектам в Белой Церкви. Он подчеркивал, что беспилотники впервые смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, которые находятся в 100 км от Киева.

Остановить дроны не смогла даже система противо-воздушной обороны. Какие объекты были поражены, Кулеба уточнять не стал.

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