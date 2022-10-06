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1 час назад

СМИ: на Украине выдали за «доказательство пыток» коллекцию стоматолога

Никита Бородкин

Минобороны Украины выдало за «доказательство пыток» коронки из коллекции стоматолога из Харьковской области. Как сообщает RT, на это обратили журналисты издания Bild.

СМИ: на Украине выдали за «доказательство пыток» коллекцию стоматолога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее украинское ведомство разместило в соцсетях фото из села Пески-Радьковские — утверждалось, на кадрах якобы запечатлены зубы жителей, которые вырвали российские военные — большое количество позолоченных коронок сложены в пластиковый контейнер.

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Фейк опроверг местный житель, который работает стоматологом в населенном пункте.

«Они от людей, которых я лечил на протяжении многих лет. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими», — заявил изданию мужчина.

Мужчина подчеркнул, что если коронки были найдены в Песках-Радьковских, то они точно принадлежат ему — кроме него в селе стоматологией больше никто не занимается.

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