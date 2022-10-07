Больше половины молодых британцев оказались против поддержки Украины

«Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1095 человек, показал, что вклад Великобритании в целом пользуется сильной поддержкой, но мнение молодого поколения было более мягким. Из лиц в возрасте от 16 до 34 лет 47 процентов были либо категорически против, либо не поддерживали решение о помощи Украине», — сообщается в материале издания. Самая большая поддержка решения о помощи украинским властям среди британцев в возрасте от 55 до 75 лет. В этой группе одобрение составляет 80 процентов.