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47 минут назад

Больше половины молодых британцев оказались против поддержки Украины

Ura.Ruиещё 1

По итогам опроса, проведенного в Великобритании, выяснилось, что больше половины молодых британцев не поддерживают помощь их страны в сторону Украины. Об этом сообщает издание The Times.

Больше половины молодых британцев оказались против поддержки Украины
Фото: ТАССТАСС

«Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1095 человек, показал, что вклад Великобритании в целом пользуется сильной поддержкой, но мнение молодого поколения было более мягким. Из лиц в возрасте от 16 до 34 лет 47 процентов были либо категорически против, либо не поддерживали решение о помощи Украине», — сообщается в материале издания. Самая большая поддержка решения о помощи украинским властям среди британцев в возрасте от 55 до 75 лет. В этой группе одобрение составляет 80 процентов.

Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее власти Британии решили потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов, сообщал телеканал 360.

В мире,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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