Немецкие СМИ: украинских беженцев превратили в источник прибыли

Недобросовестные предприниматели в Германии используют беженцев с Украины в качестве источника прибыли. Как сообщает РИА Новости, немецкий журнал Der Spiegel выяснил, что местные жители навязывают украинцам огромные цены за жилье.
Отмечается, что самый громкий случай произошел в баварском Байройте, где знаменитый отель «Штайн» превратили в частную зону размещения беженцев. В одном случае арендодатель потребовал 920 евро в месяц за более просторный бывший двуспальный номер, 95 евро в месяц за пользование мебелью и 270 евро за коммунальные платежи. При этом расчет не окончательный — сумму уточняют после истечения срока аренды с учетом действительных расходов.
В публикации подчеркивается, что отель после смерти своей владелицы Кристы Штайн в 2020 году перешел во владение организаций «Врачи без границ» и Гринпис. Она хотела, чтобы помещения использовались для социальных нужд, но организации передали объект предпринимателю Хартмуту Линготту, который, по мнению журналистов, решил заработать.
Пострадавшие от действий нового хозяина «Штайна» подчеркнули, что часто их заставляли подписывать не переведенные с немецкого языка договоры аренды, а стоимость разных способов размещения в разные периоды сильно различалась.