Немецкие СМИ: украинских беженцев превратили в источник прибыли

Недобросовестные предприниматели в Германии используют беженцев с Украины в качестве источника прибыли. Как сообщает РИА Новости, немецкий журнал Der Spiegel выяснил, что местные жители навязывают украинцам огромные цены за жилье.

Отмечается, что самый громкий случай произошел в баварском Байройте, где знаменитый отель «Штайн» превратили в частную зону размещения беженцев. В одном случае арендодатель потребовал 920 евро в месяц за более просторный бывший двуспальный номер, 95 евро в месяц за пользование мебелью и 270 евро за коммунальные платежи. При этом расчет не окончательный — сумму уточняют после истечения срока аренды с учетом действительных расходов.

В публикации подчеркивается, что отель после смерти своей владелицы Кристы Штайн в 2020 году перешел во владение организаций «Врачи без границ» и Гринпис. Она хотела, чтобы помещения использовались для социальных нужд, но организации передали объект предпринимателю Хартмуту Линготту, который, по мнению журналистов, решил заработать.