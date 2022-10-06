В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
30 минут назад

Немецкие СМИ: украинских беженцев превратили в источник прибыли

Никита Бородкин

Недобросовестные предприниматели в Германии используют беженцев с Украины в качестве источника прибыли. Как сообщает РИА Новости, немецкий журнал Der Spiegel выяснил, что местные жители навязывают украинцам огромные цены за жилье.

Немецкие СМИ: украинских беженцев превратили в источник прибыли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что самый громкий случай произошел в баварском Байройте, где знаменитый отель «Штайн» превратили в частную зону размещения беженцев. В одном случае арендодатель потребовал 920 евро в месяц за более просторный бывший двуспальный номер, 95 евро в месяц за пользование мебелью и 270 евро за коммунальные платежи. При этом расчет не окончательный — сумму уточняют после истечения срока аренды с учетом действительных расходов.

В публикации подчеркивается, что отель после смерти своей владелицы Кристы Штайн в 2020 году перешел во владение организаций «Врачи без границ» и Гринпис. Она хотела, чтобы помещения использовались для социальных нужд, но организации передали объект предпринимателю Хартмуту Линготту, который, по мнению журналистов, решил заработать.

Пострадавшие от действий нового хозяина «Штайна» подчеркнули, что часто их заставляли подписывать не переведенные с немецкого языка договоры аренды, а стоимость разных способов размещения в разные периоды сильно различалась.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители