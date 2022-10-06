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5 минут назад

Эмир Катара досрочно покинул Чехию из-за неудавшихся переговоров

Мария Иванова

Эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани покинул Чехию вечером 5 октября, «удивив дипломатов», - у него была запланирована программа на 6 и 7 октября. Об этом сообщает Deník N со ссылкой на четыре источника среди дипломатов и в правительственном аппарате.

Эмир Катара досрочно покинул Чехию после неудачных переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, эмир выдвинул требования, которые чешская дипломатия «не могла удовлетворить».

5 октября Аль Тани прибыл в Чехию с официальным визитом, который должен был продлиться «как минимум до четверга». Он провел переговоры с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Петром Фиалой. В Чехии подчеркивали, что ищут надежных поставщиков сжиженного природного газа.

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6 и 7 октября эмир планировал присутствовать на встречах с главами государств в рамках неформального саммита, который Чехия как страна, председательствующая в ЕС, организует в Праге.

Эмир якобы заявил, что хочет стать официальным участником пражского саммита и посетить гала-ужин для примерно пятидесяти государственных деятелей. Глава внешнеполитического отдела аппарата президента Рудольф Йиндрак заявил, что Брюссель не согласился с участием эмира в саммите.

По словам источников Deník N, чешская дипломатия хотела пойти навстречу эмиру, но удовлетворить его требования было невозможно - необходимо было согласие других участников саммита.

В мире,Рудольф Йиндрак,Петр Фиала,Милош Земан,ЕС,
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