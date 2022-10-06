Представители Турции и Швеции встретились в Анкаре для обсуждения вопроса о выдаче лиц, связанных с террористическими организациями, по мнению турецкой стороны, передает TRT.

По информации телеканала, речь идет о представителях запрещенной Рабочей партии Курдистана , а также сторонниках движения FETO, которое власти Турции считают причастным к попытке госпереворота в республике.

«Среди запросов Турции об экстрадиции из Швеции находятся Харун Токак, Йылмаз Айтан, Мурат Четинер, Алперен Мелихан Доган , Бюлент Кенеш, Орхен Эр и Харун Айваз, чья экстрадиция запрашивается за предполагаемое членство в террористической организации FETO. Турция также выдвинула свои требования в отношении членов террористической организации РПК, чьи запросы об экстрадиции ранее были отклонены», — говорится в сообщении.

Как отмечается, переговоры сторон шли около семи часов. При этом информации о том, что ответили представители Швеции на запрос Турции, не приводится. TRT подчеркивает, что выдача озвученных лиц является одним из ключевых условий Анкары для поддержки заявки Стокгольма на вступление в НАТО.