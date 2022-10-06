В Британии предложили создать единый фронт против России

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует призвать государства Европы создать единый фронт против Российской Федерации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на британскую газету The Independent.

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Как говорится в сообщении, Лиз Трасс намерена призвать европейские страны к созданию единого фронта в отношении России. Она выступит с соответствующим предложением на заседании новой общеевропейской группы. Газета уточняет, что тем самым Трасс хочет подчеркнуть, что Великобритания все еще занимает лидирующую позицию среди прочих европейских стран.

Кроме того, издание предполагает, что премьер-министр Великобритании проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также призывает глав государств объединить усилия против Москвы. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет 6 октября в Праге, на нем соберутся 27 лидеров Европейского союза и 17 представителей других стран.

Издание напоминает, что Великобритания ввела ряд ограничений против России после начала боевых действий на территории Украины.