Макрон рассердил французов из-за решения по саммиту ЕПС

Французская газета Le Point опубликовала материал о предстоящем саммите созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС). Читатели газеты раскритиковали решение главы французского государства не приглашать Россию, но пригласить Турцию и Азербайджан, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую статью.

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Как говорится в публикации, новое сообщество практически полностью копирует Совет Европы. Саммит пройдет 6 октября в Праге, куда пригласили лидеров 44 государств и правительств. России нет в списке участников, и читатели Le Point жестко раскритиковали этот момент. Автор статьи высказал недовольство из-за приглашения на саммит представителей Азербайджана и Турции, так как эти государства не являются частью Европы.

«Кончается Европа и начинается Азия? Азербайджан теперь что — европейская страна?» — говорится в материале.

Источник Le Point пояснил, что представителя Азербайджана пригласили на саммит для обсуждения вариантов мирного урегулирования конфликта с Арменией.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за участие Турции. Кипр и Греция не поддержали это решение, но их голоса в итоге оказались в меньшинстве.