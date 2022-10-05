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10 минут назад

Китай обвинил США в отравлении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Елена Прошина

США отравляют ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что своими действиями лишь увеличивают риски военной экскалации в нем, считает зампостоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Его слова приводит ТАСС.

Китай обвинил США в отравлении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В последнее время США навязывают военные альянсы Азиатско-Тихоокеанскому региону, увеличивают угрозу военной эскалации, проводят политику двойных стандартов, отравляют ситуацию в регионе», — сказала Шуан во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.

В связи с этим, по его мнению, растущая напряженность на Корейском полуострове «не вызывает удивления». Шуан уверен, что единственными способами урегулировать имеющиеся там сейчас проблемы являются «диалог и консультации».

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