Еще одна страна потребовала от Германии выплатить военные репарации

Вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в ходе Первой и Второй мировых войн остается открытым. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас.

— Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран, — заявил министр.

Дендиас также отметил, что решение этого вопроса будет выгодным для всех стран Евросоюза вообще, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что польский министр иностранных дел Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, который она причинила Польше во время Второй мировой войны. Документ выражает убежденность польской стороны в том, что Варшава и Берлин должны урегулировать вопросы о возмещении ущерба.