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16 минут назад

Греция напомнила Германии о вопросе выплаты репараций за обе мировые войны

Вечерняя Москваиещё 4

Вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в ходе Первой и Второй мировых войн остается открытым. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас.

Еще одна страна потребовала от Германии выплатить военные репарации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран, — заявил министр.

Дендиас также отметил, что решение этого вопроса будет выгодным для всех стран Евросоюза вообще, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что польский министр иностранных дел Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, который она причинила Польше во время Второй мировой войны. Документ выражает убежденность польской стороны в том, что Варшава и Берлин должны урегулировать вопросы о возмещении ущерба.

Позже Рау заявил, что Варшава и Берлин сошлись в вопросе выплаты репараций Украине со стороны России. Подобный вывод был сделан после встречи министра с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

В мире,Збигнев Рау,ЕС,
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