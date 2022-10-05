Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Евросоюз готов к дипломатическому решению конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».

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По его словам, 17 октября Евросоюз намерен запустить миссию по подготовке военнослужащих Украины. Однако ЕС «по-прежнему готов добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», отметил Боррель.