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50 минут назад

Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине

Елена Прошина

Евросоюз готов к дипломатическому решению конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».

Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 17 октября Евросоюз намерен запустить миссию по подготовке военнослужащих Украины. Однако ЕС «по-прежнему готов добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», отметил Боррель.

«Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта»

Ранее страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. В него, в частности, включили введение потолка цен на нефть РФ. Обсуждение новых ограничений состоится 6 и 7 октября в Праге.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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