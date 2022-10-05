Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине

Евросоюз готов к дипломатическому решению конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».
По его словам, 17 октября Евросоюз намерен запустить миссию по подготовке военнослужащих Украины. Однако ЕС «по-прежнему готов добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», отметил Боррель.
Ранее страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. В него, в частности, включили введение потолка цен на нефть РФ. Обсуждение новых ограничений состоится 6 и 7 октября в Праге.