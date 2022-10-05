Зеленского уличили в раскрытии ошибки Запада по отношению к России

Благодаря негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского на предложенные американским бизнесменом Илоном Маском варианты решения кризиса стала понятна главная ошибка Запада в отношении России, заявил американский аналитик Саагар Энджети в Twitter. По его мнению, западные страны не готовы идти на дипломатическое разрешение ситуации, в то время, когда варианты мирного урегулирования сразу отметаются.

Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение, — написал он.

Ранее Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению бизнесмена, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.