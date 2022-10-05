В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
16 минут назад

В США уличили Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к России

News.ru

Благодаря негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского на предложенные американским бизнесменом Илоном Маском варианты решения кризиса стала понятна главная ошибка Запада в отношении России, заявил американский аналитик Саагар Энджети в Twitter. По его мнению, западные страны не готовы идти на дипломатическое разрешение ситуации, в то время, когда варианты мирного урегулирования сразу отметаются.

Зеленского уличили в раскрытии ошибки Запада по отношению к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение, — написал он.

Украина может лишиться поддержки некоторых стран Евросоюза

Ранее Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению бизнесмена, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.

В мире,Илон Маск,Владимир Зеленский,ООН,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители