Боррель: Путин ждет прихода на помощь «генерала Мороза»

«Мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает. Эта война не может закончиться просто потому, что западный мир устал от нее. Это то, чего хочет Путин. Он считает, что демократия слаба. Он ждет, когда придет генерал Мороз. Россия и предыдущие войны выигрывала именно так. Он думает, что холод, остановка поставок газа, высокие цены на энергоносители и низкие температуры подорвут наше желание поддерживать Украину», — сказал глава евродипломатии.