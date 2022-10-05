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35 минут назад

Боррель заявил, что Россия снова хочет победить с помощью «генерала Мороза»

Газета.Ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин на Украине ждет прихода на помощь «генерала Мороза», который помогал русским в прошлом. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Боррель: Путин ждет прихода на помощь «генерала Мороза»
Фото: газета.ruгазета.ru

«Мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает. Эта война не может закончиться просто потому, что западный мир устал от нее. Это то, чего хочет Путин. Он считает, что демократия слаба. Он ждет, когда придет генерал Мороз. Россия и предыдущие войны выигрывала именно так. Он думает, что холод, остановка поставок газа, высокие цены на энергоносители и низкие температуры подорвут наше желание поддерживать Украину», — сказал глава евродипломатии.

Украина может лишиться поддержки некоторых стран Евросоюза

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против властей Ирана из-за их реакции на протесты в стране.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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