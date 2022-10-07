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7 минут назад

Германия не нашла виновных в авариях на «Северных потоках»

Lenta.ruиещё 5

Власти Германии не располагают новыми сведениями о том, кто мог стоять за авариями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Германия не нашла виновных в авариях на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац на брифинге ведомства, цитату приводит ТАСС.

«Я не берусь об этом судить», — добавил Коллац, отвечая на вопрос о возможных виновниках происшествия.

При этом ранее Федеральное управление уголовной полиции Германии назвало утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» целенаправленным саботажем. Личности виновных неизвестны, но полиция допускает причастность к утечкам того или иного государства.

Американский экономист допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках»

Аварии на нитках газопроводов произошли 26 сентября, сообщалось, что причиной этому послужили взрывы в территориальных водах Швеции и Дании. Власти некоторых стран Европы, а также чиновники из США и России назвали случившееся диверсией.

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