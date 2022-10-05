По данным журнала, нахождение Чехии и Словакии на передовой линии энергетической войны усиливает угрозу внутриполитической нестабильности по мере роста цен и страхи в связи с нехваткой ресурсов предстоящей зимой в этих странах.

Только в Праге за последнее время в протестах приняли участие десятки тысяч человек. Они требовали от властей страны мер соцподдержки в условиях энергетического кризиса, отметили в Foreign Policy. И поскольку ситуация в Чехии и Словакии до сих пор не меняется, поскольку найти замену российскому газу оказалось сложно, а счета за электроэнергию выросли почти вдвое за последний год, в будущем число протестующих в этих странах может только вырасти.