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17 минут назад

Украина может лишиться поддержки Чехии и Словакии

Елена Прошина

Украина может лишиться поддержки Чехии и Словакии на фоне вспыхнувших в странах протестов из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным журнала, нахождение Чехии и Словакии на передовой линии энергетической войны усиливает угрозу внутриполитической нестабильности по мере роста цен и страхи в связи с нехваткой ресурсов предстоящей зимой в этих странах.

«Несмотря на то, что поддержка Украины сейчас остается прочной, существует риск, что эти факторы ослабят ее», — говорится в тексте.

Только в Праге за последнее время в протестах приняли участие десятки тысяч человек. Они требовали от властей страны мер соцподдержки в условиях энергетического кризиса, отметили в Foreign Policy. И поскольку ситуация в Чехии и Словакии до сих пор не меняется, поскольку найти замену российскому газу оказалось сложно, а счета за электроэнергию выросли почти вдвое за последний год, в будущем число протестующих в этих странах может только вырасти.

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К митингам население в государствах также подталкивает оппозиция, которая призывает правительства государств прекратить поддержку Украины и возобновить переговоры с РФ о поставках топлива, подчеркивается в материале.

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