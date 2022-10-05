В Германии произошла утечка на АЭС

В заявлении министерства окружающей среды Германии говорится, что 28 сентября в здании реактора на АЭС в городе Брунсбюттель произошла утечка. Об этом сообщает ТАСС.
«Утечка произошла на атомной электростанции Брунсбюттель во время промывки дренажной линии 28 сентября 2022 года. Поврежденная линия является частью системы переработки концентрата и расположена в закрытой зоне здания реактора атомной электростанции», – говорится в сообщении министерства.
Кроме того, ведомство уточняет, что компания-оператор Vattenfall также обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами вблизи места утечки.
Ранее власти Бельгии остановили работу одного из действующих реакторов атомной электростанции Doel.