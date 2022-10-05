В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
14 минут назад

В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России

Lenta.ruиещё 3

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет консультации с соответствующими органами после известий о передаче управления Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) профильным ведомствам России. Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС», — отреагировали в агентстве.

Ранее стало известно, что персонал станции готовится перезапустить один из шести реакторов. Запуск будет осуществлен на пониженной мощности, он будет предназначен для производства пара и тепла для нужд ЗАЭС.

Путин решил судьбу Запорожской АЭС

5 октября президент России Владимир Путин дал поручение принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. В тексте документа говорится, что «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии» ЗАЭС и «иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», должно правительство.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители