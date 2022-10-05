В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет консультации с соответствующими органами после известий о передаче управления Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) профильным ведомствам России. Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

«Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС», — отреагировали в агентстве.

Ранее стало известно, что персонал станции готовится перезапустить один из шести реакторов. Запуск будет осуществлен на пониженной мощности, он будет предназначен для производства пара и тепла для нужд ЗАЭС.