Экс-посол США высказался о сокращении добычи нефти

Бывший посол США в России Майкл Макфол посчитал «недружелюбным» намерение ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти. Об этом политик заявил в среду, 5 октября, в одной из своих социальных сетей.
— Вау. Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США, — передает слова Макфола РИА Новости.
До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Недавно телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников организации ОПЕК+ от решения уменьшить объем производства сырой нефти. Подобное решение сотрудники Белого дома называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».
«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.