Экс-посол США высказался о сокращении добычи нефти

Бывший посол США в России Майкл Макфол посчитал «недружелюбным» намерение ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти. Об этом политик заявил в среду, 5 октября, в одной из своих социальных сетей.

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— Вау. Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США, — передает слова Макфола РИА Новости.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Недавно телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников организации ОПЕК+ от решения уменьшить объем производства сырой нефти. Подобное решение сотрудники Белого дома называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».