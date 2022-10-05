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12 минут назад

«Очень недружелюбно»: экс-посол США высказался о сокращении добычи нефти

Вечерняя Москва

Бывший посол США в России Майкл Макфол посчитал «недружелюбным» намерение ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти. Об этом политик заявил в среду, 5 октября, в одной из своих социальных сетей.

Экс-посол США высказался о сокращении добычи нефти
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Вау. Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США, — передает слова Макфола РИА Новости.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Недавно телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников организации ОПЕК+ от решения уменьшить объем производства сырой нефти. Подобное решение сотрудники Белого дома называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.

В мире,Сергей Пикин,Майкл Макфол,Джозеф Байден,Администрация США,
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