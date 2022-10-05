На польском телевидении Путина назвали «президентом Украины»

Польский телеканал Polsat по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина «президентом Украины». Видео с ошибкой в титре первый опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как сотрудники канала подписали выступление главы государства как «Владимир Путин — президент Украины».

Эту опечатку сотрудники канала допустили при подготовке репортажного материала для новостной программы «События». В нем освещалось выступление Путина по случаю подписания договоров о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, а также подконтрольных союзным войскам частей Запорожской и Херсонской областей Украины.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.