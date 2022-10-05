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1 час назад

Активисты Greenpeace грубо прервали выступление Трасс

Мария Иванова

Члены экологической организации Greenpeace прервали речь главы кабинета министров Великобритании Лиз Трасс на съезде консерваторов, который проходил в Бирмингеме. Об этом со ссылкой на трансляцию Sky News сообщает РИА Новости.

Активисты Greenpeace грубо прервали выступление Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время выступления премьер-министра в зале послышались крики и скандирование лозунгов с упоминанием слова фрекинг. Что конкретно активисты говорили, разобрать не получилось из-за отсутствия у протестующих микрофонов. Также две девушки встали и развернули желтый баннер с вопросом – «Кто голосовал за это?», внизу плаката было написано название организации Greenpeace.

Премьер-министр попросила службу безопасности вывести протестующих из зала, аудитория это поддержала. Собравшиеся в зале члены Консервативной партии стали скандировать: «Вон».

Сама Трасс пошутила, что как раз собиралась через несколько минут затронуть тему коалиций, препятствующих росту экономики, однако они «прибыли слишком рано», отмечает издание.

Ранее премьер-министр Великобритании заявила, что отменит мораторий на добычу газа в стране методом фрекинга (гидроразрыва пласта). По оценке Трасс, это позволит Британии к 2040 году занять первое место в списке поставщиков энергоносителей. Это заявление вызвало резкую реакцию экоактивистов.

Запрет на добычу газа с помощью фрекинга был принят в 2019 году под давлением экологов и ученых, которые предупреждали о существенных рисках этого метода. В частности, при его применении возрастает сейсмическая активность, возможны природные катаклизмы.

В мире,Консервативная партия,
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