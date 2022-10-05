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4 минуты назад

«Запад должен это уважать»: лидер Республики Сербской об отношениях с Россией

Мария Иванова

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская (одна из составных частей страны) продолжит сотрудничать с Россией и Запад должен это уважать. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Республики Сербской высказался об отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

Основным внешнеполитическим приоритетом Республики Сербской Додик назвал успешное сотрудничество с Сербией, Россией, Венгрией и Китаем.

«Конечно, мы не будем закрывать двери Западу, попытаемся и с ними разговаривать, но они должны научиться, что общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения», - подчеркнул политик.

Он призвал Запад уважать внешнеполитические приоритеты Республики Сербской, связанные с «исторически доказанной дружбой Российской Федерации и сербского народа».

Боснией и Герцеговиной управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. В состав президиума входит лидер боснийских сербов Милорад Додик, которого считают пророссийским. В октябре 2022-го он был переизбран.

Додик выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и введения санкций против РФ.

В мире,Милорад Додик,НАТО,
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