Германия получила ноту от Польши с требованием репараций

МИД Германии получил польскую ноту с требованием репараций и намерен ее изучить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД страны Кристофера Бургера.

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После Потсдамской конференции 1945 года было решено, что все имущественные претензии Варшавы к Германии должны быть удовлетворены не напрямую, а за счет предназначенной СССР доли репараций.

По оценки Польского института международных отношений, Советский Союз получил репарации на общую сумму в 3,081 миллиарда долларов по курсу 1938 года, из которых Польше досталось 228 миллионов (около 7,5 процента).

В 1953 году Польша отказалась требовать выплаты репараций от Германии, чтобы «внести дальнейший вклад в решение германского вопроса в духе демократии и мира».

Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с точки зрения немецких властей вопрос репараций закрыт.

Позже в МИД сообщили, что получили польскую ноту с требованиями, изучат ее и дадут на нее ответ.