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55 минут назад

Президент Чехии призвал ЕС дать «решительный военный ответ» России

Никита Бородкин

Президент Чехии Милош Земан считает, что Россия угрожает применением тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной. Как сообщает ТАСС, он призвал Евросоюз и союзников дать РФ «решительный военный ответ», если это произойдет.

Президент Чехии призвал ЕС дать «решительный военный ответ» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Риск ядерного конфликта велик из-за угроз использовать тактическое ядерное оружие на Украине. Считаю, что в данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать решительным военным ответом», — заявил Земан на брифинге в Пражском граде.

По словам президента, международное сообщество должно направить Москве «однозначный понятный сигнал», что за применением ядерных вооружений последует реакция «не только дипломатическая», но и военная, «со всеми вытекающими последствиями».

Напомним, что, объявляя частичную мобилизацию, президент РФ Владимир Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже». К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».

В мире,Милош Земан,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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