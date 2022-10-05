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1 час назад

Министр экономики ФРГ Хабек назвал виновников высоких цен на газ

Национальная Служба Новостейиещё 1

Дружественные Германии страны Евросоюза и США по факту играют против Берлина, когда речь заходит о борьбе на топливном рынке. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает газета Die Welt.

Министр экономики ФРГ Хабек назвал виновников высоких цен на газ
Фото: nsn.fmnsn.fm

По словам министра, в завышенных ценах на сжиженный природный газ виноваты недобросовестные компании-экспортеры этого вида сырья в ЕС и Америке.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — отметил Хабек.

Он также призвал власти Евросоюза проконтролировать поведение государств-членов объединения по этому вопросу.

В мире,Роберт Хабек,ЕС,
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