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38 минут назад

Алиев: границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует

News.ru

В настоящее время границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует, для ее определения необходимо вести активную работу, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, рубеж должен быть установлен на основе исторических документов, передает «Интерфакс».

Алиев: границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует
Фото: ТАССТАСС

Надеемся, что две соответствующие комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы не будут терять время и будут активно работать над определением границы между двумя странами, которая фактически не существует, — цитирует агентство Алиева.

В мире,Ильхам Алиев,
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