Алиев: границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует

В настоящее время границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует, для ее определения необходимо вести активную работу, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, рубеж должен быть установлен на основе исторических документов, передает «Интерфакс».
Надеемся, что две соответствующие комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы не будут терять время и будут активно работать над определением границы между двумя странами, которая фактически не существует, — цитирует агентство Алиева.