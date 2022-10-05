В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
14 минут назад

СМИ: Казахстан отклонил требование РФ выслать посла Украины

Никита Бородкин

Власти Казахстана отклонили требование России выслать посла Украины Петра Врублевского из страны. Как пишет «Лента.ру», изданию Reuters стало известно, что Астана обвинила Москву в неподобающем тоне в отношениях между двумя равными стратегическими партнерами.

Казахстан отклонил требование РФ выслать посла Украины
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в августе в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский сказал, что украинские власти стремятся убить как можно больше русских. Позднее МИД Казахстана вручило ему ноту протеста и заявило о неприемлемости подобных высказываний с поста посла иностранного государства. Врублевский принес свои официальные извинения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва сразу же потребовала выслать посла из Казахстана и получила в ответ обещание о том, что он покинет страну «в самые сжатые сроки». Но, по ее словам, «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар никогда не вернется в Астану, не выполнены», а Врублевский продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии.

МИД Казахстана вызовет посла России после заявления Захаровой

5 октября посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызвали в МИД страны для разговора из-за слов Захаровой.

В мире,Алексей Бородавкин,Мария Захарова,МИД России,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители