Казахстан отклонил требование РФ выслать посла Украины

Власти Казахстана отклонили требование России выслать посла Украины Петра Врублевского из страны. Как пишет «Лента.ру», изданию Reuters стало известно, что Астана обвинила Москву в неподобающем тоне в отношениях между двумя равными стратегическими партнерами.

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Напомним, что в августе в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский сказал, что украинские власти стремятся убить как можно больше русских. Позднее МИД Казахстана вручило ему ноту протеста и заявило о неприемлемости подобных высказываний с поста посла иностранного государства. Врублевский принес свои официальные извинения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва сразу же потребовала выслать посла из Казахстана и получила в ответ обещание о том, что он покинет страну «в самые сжатые сроки». Но, по ее словам, «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар никогда не вернется в Астану, не выполнены», а Врублевский продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии.