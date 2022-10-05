Дуда допустил размещение американского ядерного оружие в Польше

Президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны американского ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, глава государства назвал проблемой отсутствие ядерного вооружения у Польши.
«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время мы, как Польша могли бы его иметь в своем распоряжении», — отметил Дуда.
При этом президент считает, что Варшава бы могла стать участником программы Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
«Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открытая», — подчеркнул польский лидер.
Напомним, что ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы американцы разметили ядерное оружие в его стране. Однако, по словам политика, добиться положительного ответа от США пока не удалось.