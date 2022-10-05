Италия выделила пятый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir сообщил о содержании будущего пятого декрета о поставках военной помощи Украине, сообщает «РИА Новости».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Во время слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое разрешит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины», – заявил председатель Copasir, сенатор Адольфо Урсо.

По словам замглавы Минобороны Италии Джорджо Муле, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Италии Джузеппе Конте выступил против поставок оружия Украине.

В мае Гуэрини сообщал, что итальянские власти разработали два межведомственных декрета, которые определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Киева.