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41 минуту назад

В Раде назвали поддержавшие вступление Украины в НАТО страны

Мария Иванова

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Раде назвали поддержавшие вступление Украины в НАТО страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о Канаде, Польше, Словакии, Чехии, Румынии, Литве, Латвии, Эстонии, Хорватии, Черногории и Северной Македонии.

«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», - написал депутат.

По его словам, Украина за время кризиса стала «игроком совсем иного масштаба на международной арене», президент страны Владимир Зеленский возглавляет рейтинги самых влиятельных людей в мире, поэтому «грех не воспользоваться моментом и не попытаться в рекордные сроки приблизить цель, прописанную в Конституции, и стать членами НАТО».

После проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский попросил принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО, напомнил он.

Сейчас, по словам Столтенберга, страны сфокусированы не на членстве Украины, а на немедленной поддержке страны.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Верховная Рада,НАТО,
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