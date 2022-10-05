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36 минут назад

Hill: Австрия готова провести переговоры по решению конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 1

Австрия предлагает на своей территории провести переговоры, которые помогли бы завершить конфликт на Украине. Об этом пишет газета Hill.

Австрия предложила провести переговоры по решению конфликта на Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным издания, 4 октября заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что США не прекращают консультации с союзниками по НАТО по вопросам «ядерной угрозы», якобы исходящей от Российской Федерации. По словам Купер, «форум НАТО» является важнейшим местом обсуждения подобных вопросов.

В этой связи австрийский чиновник рассказал Hill, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки для тяжелых переговоров и готова провести переговоры по деэскалации ситуации на Украине и поддерживать каналы связи с Россией.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что введение новых санкций против РФ является нецелесообразной мерой на данный момент, поскольку ранее принятые ограничения пока не проявили себя в полную силу.

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