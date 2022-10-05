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США отговаривают страны ОПЕК+ от сокращения добычи

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Власти США ведут переговоры с ближневосточными странами, пытаясь убедить их отказаться от принятия на заседании ОПЕК+ решения о сокращении добычи сырой нефти. Об этом со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщает CNN.

Речь идет о Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. В администрации президента США Джо Байдена считают, что сокращение добычи в нынешних условиях станет «тотальной катастрофой». Один из источников телеканала заметил, что Белый дом «находится в панике».

Российские операторы продают танкеры

Российские операторы танкерного флота в преддверии введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты начали выходить из сегмента «река-море», продавая танкеры. Об этом пишет «Коммерсант».

Участники рынка объяснили продажу танкеров тем, что «нефтеналивные перевозки на протяжении последних нескольких лет были убыточными», так как большие объемы ушли на железную дорогу после введения скидок ОАО РЖД. Также решения о выходе из флота «река-море» компании принимают на фоне подготовки стран ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти морским путем.

Москва и Анкара ищут альтернативу «Миру»

Центробанки России и Турции обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российскому «Миру». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Aydınlık.

Издание отметило, что руководитель ЦБ Турции Шахап Кавчиоглу придерживается мнения, что торговлю между государствами следует вести в национальных валютах. При этом российские банки с разрешения ЦБ России могли бы принять турецкую платежную систему Troy, а российские туристы совершать покупки по картам в Турции.

Стрельбы на учения Южной Кореи и США закончились падением ракеты

Во время ракетных стрельб в рамках совместных учений Южной Кореи и США ракета Hyunmoo-2C не вышла на правильную траекторию и упала на территорию базы. При этом она не взорвалась, пишет агентство Yonhap.

В результате крушения произошло возгорание топлива, но боеголовка ракеты не взорвалась, и никто не пострадал. Тем не менее, жители района провели тревожную ночь из-за ярких вспышек и сильного грохота. Оппозиция уже потребовала тщательного расследования инцидента и предостерегла военных от попыток срыть информацию о нем.

В США объяснили нежелание задействовать ленд-лиз при поставках оружия Украине

Администрация США пока не видит необходимости в поставках оружия Украине по ленд-лизу и сейчас передает технику в рамках полномочий президента напрямую со складов американских военных. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, пишет ТАСС.